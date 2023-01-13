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台積電領漲股價越過500元關卡 台股開盤漲逾200點
首頁 / 證券

台股開盤漲191.41點

2023/1/13 09:05
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（中央社台北13日電）台北股市今天開盤漲191.41點，加權股價指數為14923.05點，成交金額新台幣68.96億元。1120113

#台北市
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