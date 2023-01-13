台股開盤漲191.41點

首頁 / 證券台股開盤漲191.41點2023/1/13 09:05請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北13日電）台北股市今天開盤漲191.41點，加權股價指數為14923.05點，成交金額新台幣68.96億元。1120113#台北市聚焦新聞吳德榮：15日氣溫驟降冷到初一 北部平地低溫探8度早安世界》蘇花公路大清水隧道因地震下雨坍方 鐵路海運支援疏運俄侵烏副指揮官訪白俄 恐從北朝南再進攻烏克蘭中國連3天未通報疫情數字 彭博：衛健委疾控中心電話沒人接台積電領漲股價越過500元關卡 台股開盤漲逾200點拜登家也清出機密文件 司法部長派特別檢察官調查歐洲商界與中國「重開機」 感嘆條件回不去紐時：FBI介入 美國加強打擊中國海外警務站烏東蘇勒答爾戰況激烈死傷慘重 烏軍：堅守不退美國去年12月通膨持續降溫 年增6.5%為1年多來低點蘇花公路大清水隧道坍方交通斷 鐵路海運支援疏運政院：春節油價只跌不漲 天然氣瓦斯凍漲至1月底先買後付恐再掀雙卡風暴？金管會對業者提2建議小額終老保險5月起擴大開放 每人最多可投保4件普發現金6000元 數位部：2月底前完成系統上線準備14日高溫達30度午後有雨 15日降溫冷到過年中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。