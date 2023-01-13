台股盤中漲勢收斂 手機供應鏈相對弱勢

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）美國去年12月消費者物價指數（CPI）年增率符合市場預期，美股連3漲，激勵台股早盤一度大漲逾200點，台積電站上500元，但大立光昨天法說會釋出悲觀訊息，電子股走勢兩樣情。

台股早盤最高觸及14962點，一度大漲230點，隨後漲勢收斂，截至11時，加權股價指數上漲116.58點、為14848.22點、成交值新台幣1104.54億元。

台積電去年每股大賺39.2元，獲利表現激勵台積電ADR上漲6.38%，現股股價直衝年線506元反壓，大立光則因指出市場庫存嚴重，全球手機市場普遍悲觀，法說會內容影響手機供應鏈，大立光更一舉跌破2000元整數關卡，連帶聯發科、玉晶光、穩懋等個股股價也跟著墜落。

分析師表示，台股封關進入倒數計時，由於今年休市期間長達8個交易日，國際股市變數讓多頭追價躊躇不前，不過外資近期頗有歸隊跡象，在美元指數頻頻下探下，前2年外資大賣台股的動作可望趨緩。

分析師認為，美國去年12月CPI年增6.5%，符合市場預期，核心CPI年增5.7%，低於11月的6%，也符合市場預期，加上美國聯邦準備理事會（Fed）官員近期偏鴿派談話，強化市場對Fed進一步放緩升息期待，加上台股農曆封關期間正值美股超級財報周，農曆年後台股恐再度遭逢企業財報的壓力測試。（編輯：楊凱翔）1120113