台股17日虎年封關 法人：交投趨淡留意內資動向

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）美股13日上漲、週線收紅，台股13日站上14800點整數關卡。法人指出，台股將於17日農曆虎年封關，本週交投預期轉趨清淡，農曆年前或有紅包行情，但仍需留意內資在年前調節求現的壓力。

美股13日上漲，週線收紅，其中道瓊工業指數終場上漲112.64點，或0.33%，收在34302.61點，標準普爾500指數上漲15.92點，或0.40%，收在3999.09點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲78.06點，或0.71%，收在11079.16點，費城半導體指數上漲11.009點，或0.39%，以2800.663點作收。

台股13日上漲92.49點，收在14824.13點，成交值新台幣1819.69億元。三大法人同步買超，其中自營商買超28.21億元，投信買超14.65億元，外資及陸資買超306.72億元，合計買超349.58億元。

本土投顧法人指出，台股將於17日農曆虎年封關，本週即將邁入春節長假，交投預期轉趨清淡，預計年假前，台股走勢量縮震盪整理。

本土證券法人表示，台股農曆封關前，仍可考量紅包行情，不過需留意內資在年前調節求現的壓力。基本面須關注1月中下旬後的美股財報週，財測獲利是否下修、以及總體經濟是否有風險。

根據資料，2000年以來，台股農曆年節前後封關與開紅盤行情漲多跌少，近23年來，台股在農曆年前的封關日上漲機率達86.96%，平均漲幅0.47%；農曆年開紅盤日上漲機率微降，但仍有73.91%，平均漲幅0.35%。（編輯：楊蘭軒）1120115