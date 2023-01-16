台股開盤漲71.13點

新聞專題台股首頁 / 證券台股開盤漲71.13點2023/1/16 09:03請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北16日電）台北股市今天開盤漲71.13點，加權股價指數為14895.26點，成交金額新台幣35.03億元。1120116#台股#開盤聚焦新聞早安世界》蘇花大清水隧道搶通 今起先每天3時段開放通行低溫豪雨強風3特報齊發 北台灣白天高溫僅13至15度研究：中國疫情迅速擴散 1月底北京人口染疫比例將達92%日本擬調降COVID-19與流感同級、室內免戴口罩 最快春季實施義大利接連2起女性遭槍殺 羅馬市長籲反思槍枝擁有權韓國首爾高速公路約40車連環撞 1死約30傷槍手暗夜闖入攻擊 阿富汗前國會女議員命喪家中烏克蘭學生受戰火與寒冬之苦 羅馬尼亞用台灣捐款購發電機送暖賴清德當選民進黨主席上火線拚2024 黨政運作成焦點和死神搶父母 中國民眾為染疫老人家瘋搶倍拉維蘇花公路大清水隧道搶通 16至18日三時段開放通行俄彈襲烏東公寓超過20死 倖存女子癱坐瓦礫堆照震驚國際無視中國抗議 瑞士議員將訪台：展現對民主支持112年學測專家估台大門檻55級分 數A科系恐多2級分尼泊爾空難頻傳 2000年以來18起 三分之一因天候惡劣失事更新／尼泊爾墜機已知68人罹難 30年來最慘重空難中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。請繼續下滑閱讀