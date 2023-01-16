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台股開盤漲71.13點

2023/1/16 09:03
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（中央社台北16日電）台北股市今天開盤漲71.13點，加權股價指數為14895.26點，成交金額新台幣35.03億元。1120116

#台股
#開盤
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