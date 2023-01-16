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春節休市12天 期交所調高4類契約保證金約10%

2023/1/16 18:11
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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）台灣期貨交易所今天表示，春節假期休市12天，鑒於以往春節假期調高保證金作法，這次春節假期調高股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證的股票類契約保證金，以今天保證金為基礎調高約10%。

期交所透過新聞稿指出，因應國際金融市場在國內期貨休市期間可能發生價格波動，以往春節假期採行調高保證金作法，有助確保市場運作安全，強化期貨市場風險承受度。

期交所也提醒交易人，注意春節假期期間國際行情變化及持有部位狀況，並適時繳存足額保證金。

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期交所今天公告股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證的股票類契約保證金調整後金額，實施期間為17日（春節前最後交易日）一般交易時段結束後生效，預計30日開紅盤日再視市場狀況公告31日一般交易時段結束後起上述各契約保證金適用金額。

期交所也提醒交易人注意，17日是期貨集中交易市場農曆春節前最後交易日，當日下午3時開始盤後交易時段，仍將交易至次日上午5時。交易人於17日一般交易時段收盤後未沖銷部位及當日盤後交易時段新增部位，應以調高後原始保證金數額計收。（編輯：蘇志宗）1120116

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