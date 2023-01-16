台股成交逾5億元大戶 去年第4季跌破2000人

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（中央社記者潘智義台北16日電）台灣證券交易所今天公布，台股單季成交金額新台幣5億元以上大戶，2021年第2季衝到5990人新高，但2022年前3季單季僅維持2000多人，第4季更降至1992人，為2020年第3季以來首次跌破2000人大關。

證交所發布新聞稿資料顯示，台股單季成交金額5億元以上大戶，在2021年第2季達5990人，第3季5309人，但第4季降至3791人。

證交所指出，2022年第4季成交值5億元以上自然人1992人，成交值1億元至5億元自然人1萬7410人，成交值1億元以下自然人367萬5196人。

2002年第4季自然人占集中市場總成交值比重為55.48%，外資為34.15%，國內法人為10.37%。

證交所統計，2022年12月成交量週轉率8.17%，較11月的8.4%略降0.23個百分點；12月當沖成交值占比39.1%，較11月的40.92%下滑1.82%；12月平均每日當沖戶數8萬7049戶，較11月的9萬3139戶下降6090戶。

2022年12月ETF（指數股票型基金）成交值占比5.04%、自然人成交值比重56.17%、外資成交值比重32.5%。

2022年12月有交易戶數245萬241戶，較11月的246萬2329戶減少1萬2088戶。

不過，2022年12月定期定額投資金額57億5106萬2407元，較11月的55億2894萬216元增加2億2212萬2191元。（編輯：趙蔚蘭）1120116