台股開盤跌4.67點

首頁 / 證券台股開盤跌4.67點2023/1/17 09:04請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北17日電）台北股市今天開盤跌4.67點，加權股價指數為14922.34點，成交金額新台幣11.29億元。1120117#台北市聚焦新聞中國COVID-19疫情飆升 WHO建議監測超額死亡率拜登私藏機密文件持續延燒 恐衝擊連任規劃新北桃園等6縣市低溫特報 中南部日夜溫差7至10度烏克蘭軍人抵達美國受訓 學習操作愛國者飛彈系統加州民宅凌晨槍擊案6人喪命 17歲母親與嬰兒頭部中彈亡義大利黑手黨老大逃亡30年 故鄉西西里就醫被逮2022年全球遇害記者人數激增 每4天就有1人死亡晶片出口連7年成長 台灣半導體龍頭地位短期難撼動早安世界》台北苗栗下探10度 馬祖恐持續出現6度低溫經部：未開放中國製螺螄粉進口 實體通路及電商立即下架尼泊爾30年來最慘空難已知68死 當局找到黑盒子華爾街日報：習近平面臨棘手之年 中國陷經濟疫情危機困難重重暖冬不利蒲亭天然氣王牌 歐洲爭取到一年能源轉型罕病SMA藥物健保給付擬不限年齡 有望增至5成適用日本印度聯合戰機演習 著眼中國日益強大軍力過年快篩陽性怎麼辦？防疫專區查視訊看診、領藥資訊中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。