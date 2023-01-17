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台股週線收紅108點 電機機械類指數漲2.48%最大

2023/1/17 17:57
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（中央社記者潘智義台北17日電）台灣證券交易所公布統計，今天台股收在14932.93點，較上週上漲108.8點，漲幅約0.73%，產業別指數以電機機械類漲2.48%為最大，跌幅以其他電子類下跌0.37%最大。

證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值新台幣46兆7497.62億元，較上週1月13日市值46兆4111.8億元增加3385.82億元，增幅約0.73%。

證交所統計，本週未含金融類指數上漲88.25點，漲幅約0.69%，未含電子類指數上漲152.84點，漲幅約0.88%，未含金融電子類指數上漲117.62點，漲幅約0.81%。

本週集中交易市場總成交金額3076.05億元，全體上市股票成交金額2801億元，股票成交量週轉率為0.46%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類916.22億元，占全體上市股票交易金額32.71%；電子零組件類232.25億元、占8.29%；電機機械類174.05億元、占6.21%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為生技醫療類1.98%、汽車類1.54%、電機機械類1.36%。

累計今年初開盤迄今共11個交易日，集中市場總成交金額1兆8615.25億元，市場日平均成交金額1692.3億元，股票成交量週轉率2.89%，股票日平均成交量週轉率0.26%。（編輯：張均懋）1120117

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