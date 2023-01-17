台股震盪封關 新台幣貶4.7分收30.315元

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）台股今天封關，主要亞幣走貶，新台幣匯率缺乏支撐力道，今天收盤收在30.315元，貶值4.7分，台北及元太外匯市場總成交金額16.47億美元。

台股今天農曆虎年封關，小跌開出，但尾盤翻紅，加權指數終場收在14932.93點，小漲5.92點。

外匯交易員表示，外資今天在匯市有買有賣，新台幣匯率主要跟著亞幣走，不過日本央行決策出爐前夕，日圓走疲，加上人民幣湧現獲利了結賣壓，均拖累新台幣匯價。

新台幣兌美元今天以30.310元開盤後，持續偏弱整理，但貶幅有限，盤中最低為30.341元。外匯交易員指出，新台幣來到30.300元上方後，出口商拋匯力道明顯轉強，逢低則有進口商進場，使得匯價僅是區間波動。

原本外界期待新台幣延續升值氣勢，年前有機會測試30元整數關卡，外匯交易員表示，隨著台股封關，外資縮手，接下來量能會明顯收斂，挑戰30元大關「有機會、但可能沒這麼快」；農曆年後，國際匯市變動以及美國聯準會有無釋放降息訊號，將為市場提供指引。（編輯：張均懋）1120117