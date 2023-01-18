台股上半年高點 調查：近6成民眾估萬四到萬六間

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（中央社記者蘇思云台北18日電）國泰金今天發布1月國民經濟信心調查，民眾景氣展望指數下滑，大額消費意願同步降溫，在台股上半年高點部分，近6成民眾認為會介於1萬4000點到1萬6000點間。

國泰金今天發布1月國民經濟信心調查，調查顯示，景氣展望指數從12月的-8.8下降到1月的-29.3，現況指數也從12月的-23走跌到-41.3；大額消費意願指數則從12月的9.5回降至1月的-2.5，呈現近期較大的下滑幅度。

在房屋交易調查方面，調查顯示，賣房意願指數從12月的-21.6微揚至-19.3，買房意願指數則從12月的-53.6小幅下降至-57.8，呈現近期較大的下滑幅度。

總體經濟部分，調查顯示，民眾對2023年台灣經濟成長率的平均預期值為2.2%，57%民眾認為今年經濟成長率會在2%以上；民眾對於2023年平均通膨預期值為2.3%，68%民眾認為今年通膨率會高於2%。

近期全球主要經濟體及烏俄戰爭風險持續，令國際市場震盪，台股走勢波動大。調查顯示，民眾對於台股的樂觀指數從12月的1大幅下降至1月的-20.6，風險偏好指數也從12月的3.9走降到1月的-1.8，也呈現近期較明顯的下滑幅度。

時事題部分，詢問民眾對2023年上半年台股加權指數高低點的預期。調查顯示，28.8%的民眾認為台股指數上半年高點將介於1萬4000點到1萬5000點間，28.3%的民眾預期高點落在1萬5000點到1萬6000點間，28%則認為高點會超過1萬7000點，僅14.9%的民眾預期高點會在1萬6000點到1萬7000點間。

總體而言，近6成民眾認為2023上半年台股加權指數高點會介於1萬4000點到1萬6000點區間。

至於上半年台股低點預期，調查顯示，44.5%的民眾預期低點將在1萬2000點下方，20.2%的民眾則認為台股低點將介於1萬2000點到1萬3000點間，22.9%認為低點會落在1萬3000點到1萬4000點間，僅12.4%民眾預期低點高於1萬4000點。整體而言，有約65%民眾預期2023上半年台股加權指數低點可能不到1萬3000點。

國泰金1月國民經濟信心調查於今年1月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，成功回收共1萬9962份有效填答問卷。（編輯：楊凱翔）1120118