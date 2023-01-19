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股東會提供電子投票 今年起擴及全體興櫃公司

2023/1/19 11:55
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（中央社記者謝方娪台北19日電）金管會今天提醒，2023年股東會日期事前登記作業自今年1月4日開始登記輸入，3月15日截止；另自2023年1月1日起，全體興櫃公司應將電子方式列為股東會表決權行使管道之一。

金管會今天透過新聞稿提醒股東會4大注意事項，第一，2023年股東會日期事前登記作業自今年1月4日開始登記輸入，將於3月15日截止。

第二，為避免股東會過於集中，影響股東參與股東會權利，自2022年起，每日召開股東常會家數限額已調降為80家。

同時，為鼓勵投資人利用電子投票行使表決權，對電子投票比率達50%以上且章程載明採用董事監察人候選人提名制的公司，不受每日召開股東常會家數上限限制。

第三，配合公司法開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會，公司辦理股東會日期登記作業時，應一併登記股東會召開方式，以利股東會作業管理。

第四，為利股東行使表決權，金管會已規定全體上市櫃公司自2018年1月1日起應將電子方式列為股東會表決權行使管道之一，為落實股東行動主義並持續提升公司治理，自2023年1月1日起擴大強制至全體興櫃公司。

金管會呼籲，公司及股務代理機構在疫情期間可鼓勵股東積極採用電子投票方式行使表決權，以利兼顧防疫及公司召開股東會。（編輯：郭無患）1120119

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