全體券商2022年稅後淨利387億元 年減逾6成

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（中央社記者賴言曦台北19日電）台灣證券交易所統計，全體證券商2022年12月稅後淨利新台幣40.07億元，較11月衰退14.58億元，月減26.68%；累計2022年1至12月全體證券商稅後淨利387.28億元，較2021年同期衰退666.99億元，年減63.27%。

證交所今天發布新聞稿表示，2022年12月大盤總成交值約4.449兆元、月減10.18%，使證券商經紀手續費收入較11月減少。

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觀察各業務營運狀況，證交所說明，2022年12月自營證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利益較11月衰退10.5億元，月減63.99%；2022年12月承銷證券評價利益較少，使證券商承銷業務淨利益較11月衰退2.1億元，月減40.08%。

全年表現方面，證交所指出，因大盤總成交值衰退，累計2022年證券商經紀手續費收入年減37.46%；另2022年加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失，較2021年衰退298.2億元，年減102.23%；證券商承銷業務淨利益也比2021年衰退36.02億元，降幅約54.43%。（編輯：楊蘭軒）1120119