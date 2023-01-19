更多編輯台推薦新聞：
2大電信合併案通過 新三雄時代肉搏戰可能開打
產經

2大電信合併案通過 新三雄時代肉搏戰可能開打

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照
生活

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照

中央社啟事
社會

中央社啟事

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
罕病SMA藥物取消年齡限制擴大給付 有望5月前上路
首頁 / 證券

全體券商2022年稅後淨利387億元 年減逾6成

2023/1/19 12:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北19日電）台灣證券交易所統計，全體證券商2022年12月稅後淨利新台幣40.07億元，較11月衰退14.58億元，月減26.68%；累計2022年1至12月全體證券商稅後淨利387.28億元，較2021年同期衰退666.99億元，年減63.27%。

證交所今天發布新聞稿表示，2022年12月大盤總成交值約4.449兆元、月減10.18%，使證券商經紀手續費收入較11月減少。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

觀察各業務營運狀況，證交所說明，2022年12月自營證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利益較11月衰退10.5億元，月減63.99%；2022年12月承銷證券評價利益較少，使證券商承銷業務淨利益較11月衰退2.1億元，月減40.08%。

全年表現方面，證交所指出，因大盤總成交值衰退，累計2022年證券商經紀手續費收入年減37.46%；另2022年加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失，較2021年衰退298.2億元，年減102.23%；證券商承銷業務淨利益也比2021年衰退36.02億元，降幅約54.43%。（編輯：楊蘭軒）1120119

#證交所
#台灣證券交易所
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族