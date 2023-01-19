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特派專欄／印度巨象要動了嗎？南亞強權發光時刻可能就在今年
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年前資金需求大 新台幣最高發行額衝上3.6兆續創高

2023/1/19 19:14
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（中央社記者潘姿羽台北19日電）年關將至，資金需求旺盛，讓通貨衝上高點，中央銀行今天公布112年農曆春節前最後一個營業日（19日）的新台幣最高發行額為3兆6873億元，續創歷史新高。

央行官員解釋，農曆年前，企業發放年終、績效獎金，加上民眾提領新鈔、發紅包、採購年貨及各式用品，都會推升通貨發行額，而農曆春節前最後一個營業日，通常都是發行額高峰。

央行今天公布112年農曆春節前最後一個營業日（1月19日）的新台幣最高發行額為3兆6873億元，較111年最高發行額3兆3901億元，增加2972億元或8.77%，續寫歷史新高。

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儘管行動支付愈來愈普及，央行官員指出，目前仍看不出民眾對鈔券需求下降的趨勢，推測有兩大原因，一是疫情之下，民眾基於減少接觸的預防心理，提領現鈔的金額反而增加，其次，低利率時代讓民眾不急著把錢存入銀行，慣於留點現金在身上，這些因素使得國人對鈔券需求還是很殷切。

央行官員也說，農曆年前是通貨高峰，年後則因民眾將錢存入銀行，資金會陸續回籠，估計約有3000億元會回到銀行體系。（編輯：潘羿菁）1120119

#央行
#中央銀行
#台幣最高發行額度
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