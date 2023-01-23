春節國旅好去處 經部嚴選百家觀光工廠拚內需商機

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（中央社記者鄭鴻達台北23日電）今年春節連假長達10天，若留在國內旅遊，經濟部嚴選162家觀光工廠，不但春節不打烊，還能讓一家大小寓教於樂，參觀、體驗產品製造全過程，並添購伴手禮送親友，拚內需商機。

經濟部舉例，通過2022年國際亮點觀光工廠評選的桃園雄獅文具，打造出雄獅文具想像力製造所，結合「想像力就是你的超能力」品牌精神理念，提供知識、創意、玩樂與課程，以及如美術館般的創玩空間。

另外，台南萬國通路創意觀光工廠，有著美麗的落羽松步道和世界級的行李箱，還結合高科技展區設計與互動投影，能讓遊客了解品牌故事、產業文化、工藝美學與數位體驗，探索行李箱創意世界。

經濟部進一步說，不僅如此，民眾可到入選2022年優良觀光工廠的桃園手信霧隱城，體驗濃濃的日式城下町風格建築，更可在享受美食之餘，順手替親友帶些伴手禮；民眾接著可到中部走春，拜訪雲林興隆毛巾觀光工廠做個毛巾操，並回顧台灣的紡織歷史縮影。

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經濟部表示，若民眾走累了，則可拜訪高雄彪琥台灣鞋故事館、宜蘭台灣足鞋健康知識館，訂製一雙健康又好走的足弓墊；或是參訪亞典蛋糕密碼館，帶份美味的年輪蛋糕回家，犒賞一年辛勞。

經濟部指出，民眾出遊可選擇春節連假不打烊的觀光工廠，觀光工廠不但能讓廠商透過整體環境營造、實際互動與故事行銷，強化民眾對品牌的識別度，也能讓參觀的民眾，更深入了解觀光工廠與企業的品牌文化與價值。（編輯：潘羿菁）1120123