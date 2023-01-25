大年初四風光滲透率再創新高 每3度電約有1度是綠電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北25日電）今天中午太陽能及風力瞬時發電量合計達623.3萬瓩，風光滲透率達31.21%，相當於每3度電中，便有約1度是綠電。在風光合力發威下，風光滲透率首度突破3成，再創新高。

台電今天透過新聞稿表示，大年初四，風光合力發威，帶動風光滲透率首度突破3成；今天中午12時32分，太陽能及風力瞬時發電量合計達623.3萬瓩，風光滲透率達31.21%，相當於每3度電中，便有約1度是綠電。

台電說明，除了過年用電量低外，主因仍是2022年衝刺出史上最高的年度再生能源裝置量，因此能增加發電量。

台電指出，去年國內再生能源設置創新高，太陽光電部分模組配置量達2.5GW，是有史以來完成量最高的一年，透過漁電共生等模式，有效加快設置速率；離岸風電方面，新增裝機量超過1GW，近幾年逐漸累積海事工程經驗，各業者將持續推進離岸風電進程。

台電並靈活運用抽蓄水力、時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，配合精進傳統機組調度策略，維持夜尖峰穩定供電，並維持系統頻率及電壓穩定。

台電強調，近期特定媒體人稱再生能源導致電壓不穩一事，證明並非事實，希望特定媒體人藉由網路傳播資訊時，能夠謹慎查證再發言。

台電表示，特定媒體人稱核二2號機每年發電量達150億度電，全段引用「維基百科」文字，錯誤把1、2號機的合計發電量搞錯成一台機組的錯誤資訊。

此外，台電虧損主因是國際燃料成本大漲，為避免通膨影響全國民眾，因此吸收成本，卻被誤導為能源政策問題，台電對此深表遺憾。

台電並以核電占比更高的法國及韓國為例，法國及韓國電價漲幅都大於台灣，但法國虧損超過新台幣4000億元，韓國虧損將近新台幣8000億元，也大於台電。

台電表示，新年剛開始，再生能源滲透率即首次突破3成，台電感謝第一線工作人員的努力成果，年假時每日超過4000人次出勤人力，是維持電網安全的重要支柱。

針對少數不實訊息，台電強調會持續向社會說明正確資訊，並努力維持供電穩定，盼望特定媒體人能正視台電努力，在販賣網路聲量的同時，可以運用影響力，多多傳播正確資訊。（編輯：黃國倫）1120125