確保順利開工 金融業連假結束前將進行系統測試

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（中央社記者謝方娪台北25日電）金管會要金融機構春節期間落實資安防護不疏漏、電子銀行服務不中斷、ATM服務不中斷、支付交易不阻塞等4大原則，為確保上班日系統服務正常運作，金管會已要求金融業者在連假結束前進行系統測試。

目前正值春節連假期間，金管會已要求金融機構金融服務落實4大因應措施，包括資安防護不疏漏、電子銀行服務不中斷、ATM服務不中斷、支付交易不阻塞。

為落實資安防護不疏漏，金管會要求各金融機構強化資安防護措施，避免駭客攻擊事件，包括原則禁止遠端連線、強化資安監控、落實應變與通報程序，並加強交易及客戶驗證機制等。

金管會表示，已要求金融業者在連假結束前進行系統測試，以確保上班日各項系統服務均可正常運作。

金管會並提醒民眾，連假期間可善加利用金融機構所提供的各項服務，便利過新年。

為掌握農曆春節期間ATM運作情形，並確保民眾使用ATM遭遇問題時，金融機構可提供諮詢服務，金管會每年均會安排例行性抽查。

今年金管會選在除夕日，由金管會官員分別在台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、台南市及高雄市等9縣市實地抽測金融機構ATM運作情形，比去年多抽查2個縣市。

金管會指出，此次共測試10家金融機構分行所設置ATM，均能順利提領現金，ATM所標示的客服電話也有專人接聽，運作順暢。（編輯：黃國倫）1120125