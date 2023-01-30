台股兔年開紅盤 法人：看台積電領銜行情

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）台股農曆春節休市12天期間，美股漲多跌少，台積電ADR大漲近7.5%。台股今天兔年開紅盤，法人表示，看台積電可否領銜台股新春紅盤補漲，本週美國聯準會（Fed）利率決策會議結果、以及指標科技股財報週，將是關注焦點。

美股27日黑翻紅，週線收高，道瓊工業指數終場上漲28.67點，或0.08%，收在33978.08點，標準普爾500指數上漲10.13點，或0.25%，收在4070.56點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲109.30點，或0.95%，收在11621.71點，費城半導體指數下跌21.328點，或0.72%，收在2945.268點。

台股加權指數17日農曆虎年封關，收在14932.93點，較前一週1月13日的14824.13點上漲108.8點，漲幅約0.73%。17日全體上市公司市場總值新台幣46兆7497.62億元，較前一週市值46兆4111.8億元增加3385.82億元，增幅約0.73%。

台股農曆春節休市12天，根據統計，期間美股漲多跌少，道瓊工業指數期間下跌324.53點，跌幅0.95%；標普500指數上揚71.47點，漲幅1.79%；那斯達克指數上揚542.55點，漲幅約4.9%；費城半導體指數上揚144.61點，漲幅約5.16%。

農曆兔年春節期間，台積電美國存託憑證（ADR）大漲7.49%，聯電ADR也上漲4.53%。

本土期貨法人指出，春節期間美國公布去年12月個人消費支出物價指數（PCE）年增率5%，較去年11月年增率5.5%下降，通膨指標核心PCE物價指數年增率4.4%，較去年11月年增率4.7%下降。

法人表示，美國Fed關注的經濟數據PCE年增率趨緩，意味通膨增幅有機會趨緩，台灣時間週四（2月2日）凌晨美國Fed將公布利率決策會議結果，市場預期升息腳步可能放緩，美元可能繼續弱勢格局，須留意國際原物料價格走勢。

台股今天兔年開紅盤，法人指出，看台積電可否領銜台股新春紅盤補漲，此外美股進入超級財報週，包括惠普（HP）、超微（AMD）、Meta、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）母公司Alphabet、高通（Qualcomm）等指標科技股財報將陸續公布，可留意美股那斯達克和費城半導體指數變化。（編輯：楊蘭軒）1120130