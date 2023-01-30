台股開盤漲358.6點

首頁 / 證券台股開盤漲358.6點2023/1/30 09:05請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北30日電）台北股市今天開盤漲358.6點，加權股價指數為15291.53點，成交金額新台幣157.88億元。1120130#台北市聚焦新聞台股兔年開紅盤早盤漲逾500點衝破萬五 台積電漲39元至542元各地寒冷探10度以下苗栗公館清晨4.7度 須防日夜溫差早安世界》新內閣吳釗燮邱國正邱太三留任 梁文傑接陸委會副主委陳建仁團隊3天內成型 蘇貞昌30日率內閣總辭蔡英文將通話捷克總統當選人帕維爾 預定30日進行英國保守黨主席遭首相解職 不認遲繳稅挨罰還接連說謊影片／美將領示警美中2025年為台開戰 眾院外委會主席：很可能各地寒冷探10度以下苗栗公館清晨4.7度 須防日夜溫差喬科維奇澳網10度封王 追平大滿貫賽22冠紀錄不只金門酒廠 北京解禁63家台灣食品輸中日本長野縣雪崩 11名外籍滑雪客脫困下山影片／非裔男遭5警打死再掀全美抗議潮 涉事小組遭永久解散大樂透頭彩獎落台東縣 1注獨得3.3億元第3波內閣名單／吳釗燮邱國正邱太三留任 梁文傑接陸委會副主委海陸兩會人事小幅調動 定錨兩岸關係穩中求進巴基斯坦巴士墜橋起火燒成廢鐵 至少41死中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。