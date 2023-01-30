王美花盤點經部今年重點工作 期許不畏政治題續努力

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（中央社記者曾智怡台北30日電）經濟部今天舉行新春團拜，經濟部長王美花盤點今年重點工作，包含中小企業、服務業、基礎建設、投資台灣等面向；她不諱言，接下來會有更多「政治題」，期許經濟部持續為台灣付出，協助國家經濟、民生發展。

王美花表示，擔任經濟部長超過兩年半時間，很開心與大家共事，經濟部團隊是非常棒的團隊，工作業務忙碌，常有即時回應需求，無論是上班、非上班時間皆是，而台灣在現在環境下，腳步恐怕是越來越快，「謝謝過去被折磨的同仁們」。

她相信，同事分工合作，將事情一件件推進完成，久而久之，大家會看到經濟部對國家產業、民生的貢獻。

王美花表示，過年前檢討去年工作，「我個人是非常得意」，各單位工作在大家努力下完成，別具意義；今年面臨的挑戰也很多，上半年國際局勢不佳，下半年看能否翻轉，過程中，面對供應鏈重組、國際緊張情勢，如何讓台灣在世界第一產業、具國際亮點產業，例如半導體、電動車、低軌衛星等，被國際看見，至關重要。

她進一步說，眾多中小企業也是重點，作為供應鏈一環，如何進行轉型，低碳化，尤其是在中小企業遇上國際景氣較差情況時，給予協助也很重要。服務業亦同，王美花指出，如何以更創新的作法讓整個服務業提升員工薪資、拉高服務環境，「這是非常困難卻是很重要的」。

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王美花表示，電力等基礎設施、再生能源、低碳發展也是重點，今年還有南部水情問題；另外，在這樣的國際趨勢下，如何讓台商繼續投資台灣、國際大廠來台灣投資、如何把台灣行銷出去，都會延伸許多關聯性工作。

「更重要是接下來會有更多『政治題』」，王美花說，很多本來很正面的事情，在政治底下會有相對複雜應對方式，這部分須大家通力合作，對台灣做出堅實、有意義工作，協助經濟、民生、國家發展。（編輯：潘羿菁）1120130