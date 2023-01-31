台股開盤跌74.61點

首頁 / 證券台股開盤跌74.61點2023/1/31 09:05請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北31日電）台北股市今天開盤跌74.61點，加權股價指數為15419.21點，成交金額新台幣35.53億元。1120131#台北市聚焦新聞行政院聯合交接典禮 陳建仁接下閣揆印信法澳2+2聯合聲明 反中威脅挺台論述升級捷克總統當選人帕維爾與蔡總統通話 推文稱雙方將加強關係美國5/11結束COVID-19疫情緊急狀態 3年來逾110萬人病死巴基斯坦白夏瓦市清真寺爆炸案 增至61死150傷新竹峨眉3.7度 吳德榮：輻射冷卻強日夜溫差大早安世界》陳建仁今上任先拜會立法院 拚4月前普發6000元金融時報：美國停止向美企核發供貨華為許可證花蓮鳳林西瓜受寒害 瓜農：60年來首遇嚴重寒災台南以北留意入夜清晨低溫 未來一週先晴後雨俄軍在烏東軍事斬獲擴大 增派兵力軍備至邊界地區總統與帕維爾通話近15分鐘 盼捷克續與台推動緊密夥伴關係陳建仁內閣完整名單7女性首長 4大原則攬才第10輪快篩實名制2/1上路 長幼2/28前免費領取中國官方稱本輪疫情近尾聲 農村卻四處可見靈堂COVID-19維持全球最高警戒 譚德塞：中國死亡數絕對比通報高中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。