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國際原物料行情走揚 豐興調漲廢鋼、鋼筋盤價

2023/1/31 11:25
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（中央社記者賴言曦台北31日電）國際原物料行情走揚，國內條鋼廠豐興今天表示，本週鋼筋基價每噸調漲新台幣300元、國內廢鋼收購價每噸漲400元，型鋼產品維持平盤。

調整後，豐興鋼筋基價每噸來到2.12萬元，國內廢鋼收購價每噸1.24萬元，型鋼產品維持每噸2.68萬元。

觀察本週國際原物料行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼持平為每噸435美元，美國貨櫃廢鋼報價從農曆春節前的每噸400美元漲至410美元，澳洲鐵礦砂由每噸126.5美元漲至129.45美元。

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豐興主管表示，日本廢鋼價高持穩，為反應國際行情，因此本週國內廢鋼收購價提漲；鋼筋則因國內廢鋼價格走揚，為反應成本，因此調漲售價。

原物料行情方面，豐興主管指出，鐵礦砂維持上漲趨勢，主因是中國官方提振房地產政策及放寬防疫管制，使市場出現預期心理，另澳洲季節性雨季也影響鐵礦砂出貨；美國廢鋼則因冬季提高收集難度，因此價格走揚；日本廢鋼雖因東亞年假，交易清淡，但維持高價平穩。（編輯：郭無患）1120131

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