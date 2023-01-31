台積電失神台股跌逾百點 盤中15350點震盪

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（中央社記者江明晏台北31日電）美股30日收盤下挫，台股今天開低走低，盤中台積電下跌17元，至526元，跌幅約3%，拖累指數下跌約150點，在15350點附近震盪，但中小型股氣氛熱絡。

美國聯準會（Fed）利率決策和許多大型科技公司的財報都會在本週公布，投資人也變得較為謹慎，美國股市30日收盤下挫。

台股昨日開紅盤補漲，大漲560.89點，今天指數開低走低，一度下跌逾150點，下探15335.43點，代表中小型股的櫃買指數盤中上漲逾0.5%。

11時22分左右，台股加權指數來到15345.28點，下跌148.54點，成交值來到新台幣1613.84億元。電子股下跌1.18%，金融股下跌0.76%，觀光股上揚0.65%，航運股上漲0.53%。

台積電昨天強勢大漲後，今天股價轉弱，盤中來到526元，跌幅約3%，下跌17元；鴻海上漲近2%、聯發科下跌近1%，矽力-KY漲逾2%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台積電昨天強力彈升，但美國費半指數拉回，台股今天指數也面臨漲多拉回壓力，但中小型股氣氛熱絡，整體趨勢來看還是強勢偏多的格局。（編輯：楊蘭軒）1120131