工具機展3/6登場ESG成主軸 估逾千家廠商參展

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）2023年台北國際工具機展（TIMTOS）將於3月6日至11日登場，預估有超過千家廠商參展，使用近6200個攤位，企業社會責任（ESG）雙核心活動將成主軸。

外貿協會與機械公會共同主辦的2023年台北國際工具機展（TIMTOS），即將在3月6日至11日登場，展出地點橫跨南港展覽1、2館及世貿1館，主辦單位今天透過新聞稿預估，將有超過千家廠商參展，使用近6200個攤位。

外貿協會指出，此次TIMTOS大展將以「ESG action!永續系列」及「ESG in TIMTOS以製造洞見未來系列」的ESG雙核心活動為主軸，在淨零碳排浪潮下，工具機業者及供應鏈強化碳韌性刻不容緩。

在「ESG action!永續系列」活動，TIMTOS大展於世貿1館將推出企業碳健檢諮詢服務，提供與會業者一對一專業碳諮詢。

此外在世貿1館另一重頭戲將舉辦「ESG永續學堂-國際夥伴永續合作」與「綠色工具機產業對談」等活動，邀請減碳顧問與工具機標竿企業分享成功經驗。

在「ESG in TIMTOS以製造洞見未來系列」活動，將ESG延伸到技術領域，內容包括在世貿1館的未來製造趨勢論壇、智造工作坊-金屬加工智造之鑰、工業清洗及表面處理研討會、離岸風電海洋機械研討會、以及橫跨3個展館的金屬加工生態系主題導覽等活動。

此外TIMTOS大展也將新增3大主題展區，包括尖端技術加工區、積層製造主題區、未來製造體驗區等，透過專業技術與互動，探索工具機產業的轉型進行式。（編輯：楊凱翔）1120131