台股盤中漲勢收斂 力守15300點解封股有撐

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隨著金融與塑膠股轉弱，台股1日大盤漲勢收斂至百點內，解封概念股表現撐盤。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳家豪台北1日電）美股4大指數反彈，台股今天跳空開高81點，台積電上漲帶動半導體類股走勢，指數一度上漲逾140點、突破15400點關卡，隨著金融與塑膠股轉弱，大盤漲勢收斂至百點內，解封概念股表現撐盤。

至11時左右，台股加權指數來到15315.58點，上漲50.38點，成交值新台幣1367.24億元。電子股漲0.47%，金融股跌0.17%。

權值電子股台積電上漲10元開出，早盤最高533元、漲幅超過2%，帶動其他半導體類股走揚，新唐盤中漲幅超過8%，車用電子族群的順德、義隆漲幅超過4%。

政府研議室內免戴口罩，激勵解封概念股表現，連鎖餐飲業者王品股價攻漲停197元，飯店股雲品、晶華漲幅超過2%。

金融股漲跌互見，富邦金盤中跌幅近1%，國泰金漲幅約0.5%。

航運股開高走低，長榮、陽明盤中翻黑，分別下跌約0.33%、0.16%。（編輯：楊凱翔）1120201