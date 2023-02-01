證交所宅在家學習網 2月推新內容吸引年輕族群

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（中央社記者潘智義台北1日電）台灣證券交易所今天表示，宅在家學習網2月新推出投資人線上開戶說明及ESG宣導漫畫，強調投資人可以透過電子化的方式，線上申請開立證券戶，以吸引更多年輕族群投入證券市場。

證交所發布新聞稿指出，建置最適合股市新手，由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市、宅在家學習網」專網，每月定期更新網站內容，讓投資人能在第一時間掌握證券知識及風險控管資訊。

證交所說明，宅在家學習網今年2月推出圖文並茂的投資人線上開戶內容，還有防詐騙三不三要說明，更有最新力作的「ESG人類存亡關鍵密碼」宣導漫畫，內容豐富而多元。

宅在家學習網最新一期內容，哈燒股識「圖書館」單元，新增投資人線上開戶說明。以往投資人開戶，均需本人親臨證券商，備妥相關證件，親簽用印開戶契約文件等，才能完成證券開戶事宜。

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不過，隨著科技發展，證交所配合政府加速推動金融數位化，自104年即開放證券商辦理線上開戶，投資人可以透過電子化的方式，線上申請開立證券戶，以吸引更多年輕e世代族群投入證券市場。

「地雷區」單元，本期新推出防詐騙三不三要說明，證交所提醒投資大眾，近期投資詐騙手法多元，投資人應三思而行停看查，審慎判斷投資訊息真實性，才能有效保護自己的權益和財產，若發現有冒名或自身遭受詐騙，立即拿起電話撥打證券期貨反詐騙諮詢專線（02）2737-3434，想要防範投資詐騙，投資前務必三思三思。（編輯：黃國倫）1120201