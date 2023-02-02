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首頁 / 證券

台股開盤漲88.7點

2023/2/2 09:05
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（中央社台北2日電）台北股市今天開盤漲88.7點，加權股價指數為15508.83點，成交金額新台幣44.71億元。1120202

#台北市
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