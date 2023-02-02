台股開盤漲88.7點

首頁 / 證券台股開盤漲88.7點2023/2/2 09:05請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北2日電）台北股市今天開盤漲88.7點，加權股價指數為15508.83點，成交金額新台幣44.71億元。1120202#台北市聚焦新聞Fed升息1碼放緩升息步調 表明今年降息不適當將持續調高利率早安世界》捷克眾院議長3月訪台 行前先與吳釗燮通話談雙邊合作日本55歲不老傳奇三浦知良 加入葡萄牙甲級足球聯賽麥卡錫傳訪台中國跳腳 游錫堃批反應過度：台美國會正常交流密件門續延燒 美當局搜查拜登德拉瓦州濱海寓所印尼憲法法院駁回跨宗教通婚請願 稱未損害公民權利美通膨持續走緩 聯準會升息1碼捷克準元首帕維爾：中國政權不友善 歐盟應認清真面目捷克眾議長艾達莫娃3月底訪台 吳釗燮視訊談雙邊合作Netflix嚴抓共享帳號 非同住者須驗證裝置美日荷協議限制晶片設備輸中 專家：對中管制更完整大樂透頭獎1.2億元1注獨得獎落台南 春節大紅包剩7組北京拋恢復兩岸16個直航點 陸委會：洽民航局了解政院：台灣性別平權蟬聯亞洲第一 女性縣市長破5成創新高援烏克蘭抗俄羅斯 西法2國供坦克火砲代訓飛行員澳洲找到遺失多日放射性膠囊 搜尋範圍1400公里如大海撈針中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。