手工具庫存水位漸降 外資：最快第2季訂單回溫

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）中國放寬COVID-19疫情管制後，手工具業市況受矚。美系外資法人指出，儘管庫存持續調整，不過水位漸下降，且專業手工具產品需求有反彈跡象，預期最快第2季訂單可望回溫。

美系外資法人於1月底報告中分析，儘管零售端庫存水位仍相對位於高檔，自有品牌設計製造商OBM（original brand manufacturer）和零售端的庫存水位高仍待去化，手作DIY產品訂單持續調整，不過幾個月來，美國建築材料、居家花園整理設備、補給品供應商等需求有支撐，專業手工具需求有反彈跡象。

外資法人指出，去年第4季開始，部分手工具廠商的庫存水位呈現逐步下滑趨勢，顯示OBM廠商開始向上游手工具廠商調整訂單規劃。

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法人指出，部分手工具供應商預期最快4月開始可看見OBM客戶訂單回溫的跡象，另一部分業者預估到第3季市況回溫跡象才會明朗。

數位手工具研發製造商數泓科先前分析，數位手工具市場穩定擴大，汽車、航太、高鐵等專業領域以及DIY應用可期，建築、機械和設備製造業在景氣復甦時會刺激手工具需求成長，未來3年中國大陸專業手工具市場爆發可期。（編輯：楊蘭軒）1120202