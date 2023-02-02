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首頁 / 證券

台股勁揚175.03點 法人：留意漲多拉回風險

2023/2/2 17:12
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（中央社記者賴言曦台北2日電）台股今天在半導體、元宇宙概念股助攻下，終場大漲175.03點。法人分析，美國聯準會（Fed）放緩升息步調，帶動美股行情走強，激勵台股向上，但由於產業仍有庫存去化疑慮，須留意可能出現漲多拉回風險。

美國聯邦準備理事會宣布升息1碼（0.25個百分點），符合市場預期，激勵台股今天開高走高，在半導體、元宇宙概念股拉抬下，指數最高一度至15602.09點。終場加權指數上漲175.03點，收在15595.16點，漲幅1.14%，成交值新台幣2718.26億元。

資深分析師王兆立接受電訪指出，美國科技股近期表現強勢，與台股具連動性的費城半導體指數1日強彈5.19%，帶動跌深且具備題材的電子股反彈。

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華南投顧董事長儲祥生表示，各國去年為解決通膨問題，接連升息，拖累股市行情，進而使基期降低，今年隨著通膨數據下降，升息步調趨緩，美股行情走強，同步影響台股，加上去年大賣的外資回流，也是帶動指數走強的其中一項原因。

儲祥生指出，雖然產業景氣不佳，但近期市場思維邏輯發生改變，期待未來景氣終將反轉向上，投資氣氛轉向多頭思維，但觀察目前電子業仍籠罩庫存去化疑慮，未來須留意可能會有漲多拉回的可能性。（編輯：黃國倫）1120202

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