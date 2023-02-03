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美科技股大漲 分析師：外資買超有助台股行情

2023/2/3 08:26
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（中央社記者韓婷婷台北3日電）在Meta大漲逾2成的帶動下，美股科技股持續走揚，加上美國升息腳步可望趨緩，分析師表示，台股在站上年線15349點後，外資持續買超，多頭信心回復中。

社群龍頭臉書母公司Meta Platforms Inc公布財報，第4季營收優於預期，且擴大買回庫藏股，激勵美國科技股大漲。道瓊工業指數下跌39.02點或0.11%，以34053.94點作收。標準普爾500指數揚升60.55點或1.47%，收4179.76點。科技股那斯達克指數大漲384.50點或3.25%，收12200.82點。費城半導體指數勁揚68.37點或2.22%，收3141.84點。

其中，台積電的美國存託憑證（ADR）上漲逾2%，聯電ADR上漲1.29%，對應現貨股價，可望持續為大盤多頭吹響號角。

美國升息可能進入尾聲，外資也搶補台股，不但連13個交易日買超，更刷新累計連續買超金額2387.5億元的史上第二高紀錄。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，美國聯邦準備理事會（Fed）如同市場預期升息1碼（0.25個百分點），Fed與市場皆觀察到今年上半年通貨膨脹將因油價及原物料價格走低而放緩，上半年或將停止升息也為共識，去年帶來紛紛擾擾的最大變數通膨與升息，今年上半年有望將逐漸降低。（編輯：楊凱翔）1120203

#美國
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