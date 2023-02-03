台股開盤跌3.21點

首頁 / 證券台股開盤跌3.21點2023/2/3 09:03請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北3日電）台北股市今天開盤跌3.21點，加權股價指數為15591.95點，成交金額新台幣39.53億元。1120203#台北市聚焦新聞影片／疑中國間諜氣球入美國領空 五角大廈考量地面安全未擊落中國防疫影響生產 蘋果Q1獲利7年來首度不如預期麥卡錫稱目前沒有訪台行程 重申不容中國置喙台灣穿山甲布拉格動物園產寶寶 歐洲繁殖成功首例獨家／布林肯首度訪中國 美議員致函籲也訪台灣表支持英澳聲明：反對片面改變台海現狀 深化對台關係蘋果上季營收年減5.5%受3因素干擾 匯率續成營運變數早安世界》2022民主指數台灣第10亞洲之首 俄羅斯退步最多安坑輕軌10日通車 新北規劃1個月免費搭到飽普發6000元 數位部：規劃近8成ATM可領、弱勢族群免登記入帳基隆四接爭議 台電：東移方案已避開潛堤區珊瑚盡力保護生態金融時報：布林肯5日訪北京 將與習近平會面沈榮津將接掌台灣金控董事長 呂桔誠專任台銀董事長鐵鏈女到江西少年命案 中國無追究真相機制、官方說法難獲眾信PC產業資深戰將蘭奇過世享壽68歲 曾率宏碁聯想大幅提升市占率安坑輕軌2/10通車 9車站路線圖票價班距資訊看這篇中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。