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獲利了結賣壓湧現台股弱勢 航運生技撐盤

2023/2/3 11:09（2/3 11:25 更新）
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蘋果等重量級科技股財報不如預期，台股3日開低向下測試15500點支撐。（中央社檔案照片）
蘋果等重量級科技股財報不如預期，台股3日開低向下測試15500點支撐。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北3日電）雖然美國科技股2日在臉書（Facebook）母公司Meta大漲下收高，但盤後蘋果等重量級科技股財報不如預期，加上兔年開紅盤以來加權指數大幅走揚，衝破15337點年線反壓，短線獲利了結賣壓湧現，台股今天開低向下測試15500點支撐。

截至11時，加權股價指數下跌19.49點，為15575.67點，成交值新台幣1337億元。

台積電ADR在2日雖大漲2.02%，但台積電今天股價出現休息態勢；股價創高的創意回檔。資金流向生技、航運類股等漲幅較小的類股。

分析師表示，外資連續13個交易日買超台股，買超金額2387.5億元更創下史上連買金額次高，在美國升息可望接近尾聲、美元指數處於弱勢下，有利外資持續回補台股部位。融資餘額在虎年封關前大舉減肥，近期雖轉賣為買，但買進力道並不強勁，在外資仍站買方的情況下，台股具有籌碼優勢。

投信法人指出，2023年評價面已預期台股企業獲利衰退狀況，然而美國升息接近尾聲、俄烏戰爭影響減輕、中國大陸疫情解封以及兩岸戰爭陰霾淡化，加權指數可望從目前10倍左右本益比再回升至過去20年平均約15至16倍區間。

至於市場最關心的庫存問題，投信法人表示，目前看到包括電腦、手機以及電視等消費性產品均有機會在2023年第2季解決，下半年多數產業預期回到正軌，有望支撐指數表現。（編輯：楊蘭軒）1120203

#台股
#台積電
#蘋果
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