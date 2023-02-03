精測估1月營收首季低點 第1季業績拚逐月成長

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）測試介面廠中華精測今天下午公布1月自結合併營收新台幣2.16億元，比去年12月3.43億元下滑37%，較去年同期2.51億元減少13.77%。

精測表示，第1季進入產業傳統淡季，1月適逢農曆春節假期，工作天數少影響，預估會是第1季低點，第1季業績將逐月成長。

從應用來看，精測分析，1月5G智慧型手機應用處理器（AP）晶片受到客戶端庫存調整階段影響，呈現淡季表現，不過毫米波（mmWave）訊號導入5G智慧型手機應用趨勢帶動，大幅提升射頻（RF）晶片測試探針卡需求，相關訂單增溫，挹注1月業績。

精測指出，目前產業仍處於庫存調整階段，隨著終端客戶次世代機種開發同步積極去化既有庫存，有助開拓新局，公司審慎樂觀迎接復甦期。

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展望今年布局，精測指出，全球利率走升，墊高企業投資成本，除了具戰略意義的投資案件外，一般企業投資速度及規模可能縮小，尤其受到美中地緣政治風險影響最深的半導體產業供應鏈，今年資本支出調配需考量政策之爭，以發展多中心化的供應鏈型態。

精測表示，公司正積極調整全球布局策略，因應當地市場客戶技術及產能需求，在此次景氣下行時調整步伐，靜候景氣復甦掌握觸底反彈商機。（編輯：楊蘭軒）1120203