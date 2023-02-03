台股本週漲669點 市值增2.08兆元

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（中央社記者潘智義台北3日電）台灣證券交易所公布統計，今天台股收在15602.66點，較農曆年封關日1月17日上漲669.73點，漲幅約4.48%，產業別指數以電器電纜類指數漲10.94%最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌0.74%居首。

證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值新台幣48兆8348.96億元，較1月17日市值46兆7497.62億元增加2兆851.34億元，增幅約4.46%。

本週未含金融類指數上漲648.81點，漲幅約5.06%，未含電子類指數上漲249.65點，漲幅約1.42%，未含金融電子類指數上漲275.54點，漲幅約1.89%。

本週集中交易市場總成交金額1兆4006.48億元，全體上市股票成交金額1兆3121.87億元，股票成交量週轉率2.18%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類5234.23億元，占全體上市股票交易金額39.89%；電子零組件類1263.8億元、占9.63%；電腦及週邊設備類641.24億元、占4.89%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為電器電纜類9.2%、汽車類6.91%、生技醫療類6.17%。

累計今年初開盤迄今共16個交易日，集中市場總成交金額3兆2634.64億元，市場日平均成交金額2039.67億元，股票成交量週轉率5.07%，股票日平均成交量週轉率0.32%。（編輯：張均懋）1120203