LINE台灣開發者大會2/17登場 聚焦開發治理與創新

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（中央社記者吳家豪台北3日電）通訊軟體LINE今天宣布，將在2月17日舉辦第7屆台灣開發者大會LINE TAIWAN TECHPULSE 2023，回歸實體形式，主題聚焦開發治理與創新應用，將有超過30名講者輪番上陣。

LINE在官網發文說明，TECHPULSE 2023活動當天上午的場次，將由LINE台灣技術長陳鴻嘉分享2022年在地發展重點、揭露今年的技術策略，以及為提升LINE台灣研發工程團隊工作效率與發揮資源效能所做的開發治理布局；另將首度公布人工智慧（AI）最新技術應用SmartText自然語言處理平台。

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此外，全台突破140萬用戶的純網銀LINE Bank，將由資訊長翁銘壯發表自家應用程式介面平台（APIM）的未來策略和應用場景，闡述如何讓LINE Bank拓展至消費者的日常生活每一個場景。

TECHPULSE 2023活動下午場次以雙廳制進行，除了為與會者介紹LINE台灣研發工程團隊今年最新的技術與在地化應用，也邀請傑出新創團隊與LINE台灣Internal Hackathon前3名獲獎團隊展示數個服務的創新技術架構，分享各種有趣的實作經驗。（編輯：張均懋）1120203