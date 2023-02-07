台股開盤跌16.7點

首頁 / 證券台股開盤跌16.7點2023/2/7 09:05請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北7日電）台北股市今天開盤跌16.7點，加權股價指數為15376.12點，成交金額新台幣23.7億元。1120207#台北市聚焦新聞土耳其強震死亡逾3000人超越台灣921 5000多棟建物倒塌土耳其過去屢遭強震侵襲 1939年規模8.2地震釀逾3萬死打臉北京說法 中國文件顯示對氣球軍用深感興趣吳德榮：13日強冷空氣來襲直逼寒流 平地低溫探8度中俄開發者有辦法取得臉書個資 美參議員關切早安世界》土耳其強震逾3000人死亡 台灣搜救隊即刻馳援台南市正副議長涉賄案 邱莉莉林志展二度交保土耳其強震多座機場關閉10省停課1週 台僑指像洗衣機晃5分鐘李文亮辭世3週年全球華人追悼 小粉紅洛杉磯砸場被逮北部濕涼至8日 9日局部地區高溫上看30度英國掀規模最大醫護人員罷工潮 訴求加薪因應通膨王必勝估染疫黑數最多3成 室內口罩新制將參考韓國模式世界棒球經典賽30人名單公布 吳哲源等5人被割捨智利森林大火倖存者描繪身處人間煉獄 憂野火再臨高行健獲法國最高榮譽勳章 首名華人文學藝術家香港國安法上路後最大案開審47泛民人士 百人排隊等旁聽中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。