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中國偵察氣球入侵美國領空 恐成新冷戰關鍵時刻
首頁 / 證券

台股開盤跌16.7點

2023/2/7 09:05
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（中央社台北7日電）台北股市今天開盤跌16.7點，加權股價指數為15376.12點，成交金額新台幣23.7億元。1120207

#台北市
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