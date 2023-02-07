更多編輯台推薦新聞：
專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端
文化

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用
國際

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
鴻海
新聞專題
鴻海1/300
首頁 / 證券

權值股腿軟 台股盤中15400點震盪

2023/2/7 11:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北7日電）台股今天開低走高，早盤指數一度上漲約69點，來到15462.1點，但受到5日均線反壓，加上市場追價意願不足，盤中回到平盤震盪，台積電、鴻海、聯發科等權值股盤中小跌，中小型股雀躍。

市場擔憂美國聯準會（Fed）貨幣政策和美中兩國關係情勢，華爾街股市4大指數6日都收低。

至11時33分，台股加權指數上漲12.42點，至15405.24點，成交金額新台幣1205.96億元，代表中小型股票的櫃買指數盤中上漲約0.5%。

觀察類股表現，上市電子股下跌約0.13%，油電股漲近1.5%、生技股也有1%左右漲幅：上櫃文創股走勢強，上漲約2%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電盤中小跌2元，至524元，跌幅0.38%。聯電上漲約0.5%，鴻海跌約1%，大立光小漲0.45%，聯發科下挫約1.7%。

生技族群表現搶眼，美時上漲近2%，和康生漲近5%，國光生、訊映也有約3%的漲幅。

遊戲族群今天走強，鈊象上漲近3%，地心引力漲逾3%，宇峻和橘子都有1%左右的漲幅。（編輯：楊蘭軒）1120207

#鴻海
#台積電
#康生
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蘋果連4年居全球半導體最大買家 鴻海第10名