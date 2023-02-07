權值股腿軟 台股盤中15400點震盪

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（中央社記者江明晏台北7日電）台股今天開低走高，早盤指數一度上漲約69點，來到15462.1點，但受到5日均線反壓，加上市場追價意願不足，盤中回到平盤震盪，台積電、鴻海、聯發科等權值股盤中小跌，中小型股雀躍。

市場擔憂美國聯準會（Fed）貨幣政策和美中兩國關係情勢，華爾街股市4大指數6日都收低。

至11時33分，台股加權指數上漲12.42點，至15405.24點，成交金額新台幣1205.96億元，代表中小型股票的櫃買指數盤中上漲約0.5%。

觀察類股表現，上市電子股下跌約0.13%，油電股漲近1.5%、生技股也有1%左右漲幅：上櫃文創股走勢強，上漲約2%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電盤中小跌2元，至524元，跌幅0.38%。聯電上漲約0.5%，鴻海跌約1%，大立光小漲0.45%，聯發科下挫約1.7%。

生技族群表現搶眼，美時上漲近2%，和康生漲近5%，國光生、訊映也有約3%的漲幅。

遊戲族群今天走強，鈊象上漲近3%，地心引力漲逾3%，宇峻和橘子都有1%左右的漲幅。（編輯：楊蘭軒）1120207