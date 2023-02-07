市場追價意願不足 台股量縮小漲8點收15400點

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（中央社記者江明晏台北7日電）美股6日收低，市場追價意願不足，台股今天量縮震盪近百點，權值股無神，終場小漲8.09點，驚險守住15400點關卡。分析師指出，台股面臨漲多修正壓力，能守紅盤小漲已相對強勢。

華爾街股市4大指數6日全都收低，氣氛低迷，台股今天早盤氣勢仍強，指數開低走高，一度上漲69點，來到15462.1點，隨後下探15363.65點，盤中震盪近百點後守住紅盤，但最後一盤賣壓出籠，收斂漲勢。

台股加權指數終場收在15400.91點，上漲8.09點，漲幅0.05%，成交金額相對縮小至新台幣1875.87億元；代表中小型股的櫃買指數上漲1.89點，收在200.81點，漲幅0.95%。

權值股今天表現疲軟，台積電股價下跌3元，終場收523元，跌0.57%；鴻海下跌0.99%，收在100.5元，聯發科下跌1.92%，收717元，大立光收平盤2215元。

生技股搶眼，美時上漲2.74%，成交金額更超越台積電位居台股第一，化工股材料-KY收漲停293.5元。IP矽智財族群強勢，創意收盤上漲5.39%、世芯-KY上漲1.71%。

台新投顧副總經理黃文清今天受訪時指出，台股今天狹幅量縮震盪，主要來自兔年開紅盤至今漲幅不小，面臨漲多修正壓力，加上美股這幾天震盪，台股今天能守住紅盤小漲作收，已是相對強勢，而美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將在台灣時間週三凌晨發表談話，市場仍有觀望氣氛，也是追價不足的原因。（編輯：楊蘭軒）1120207