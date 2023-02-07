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美元轉強 新台幣收30.043元創一週新低

2023/2/7 18:04（2/7 18:32 更新）
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新台幣匯率7日收在30.043元，貶5.9分，創一週新低。（中央社檔案照片）
新台幣匯率7日收在30.043元，貶5.9分，創一週新低。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北7日電）市場對於美國聯準會升息的憂慮再起，美元指數走強，新台幣匯率升勢暫時告終，不僅連4日收黑，今天收盤收在30.043元，貶5.9分，貶回3字頭，創一週新低，台北及元太外匯市場總成交金額16.55億美元。

美國最新公布的非農就業數據出乎意料強勁，給予聯準會繼續升息的空間，也潑了原先期待今年底可望降息的金融市場一頭冷水。

外匯交易員指出，美元走強加上外資撤退，新台幣開盤就跌破30元整數大關，今天以30.04元開出後，早盤走勢震盪，最低觸及30.045元，而後一度翻揚，但美元買盤湧現，匯價再度翻貶，終場以30.043元作收，創一週新低。

央行統計今天主要貨幣對美元變動，美元指數持續反彈、升值0.48%，新加坡幣跌0.24%、人民幣貶0.06%，新台幣與韓元雙雙貶值0.2%，日圓則貶0.29%。

外匯交易員表示，先前推動新台幣走升、股匯雙漲的關鍵在於市場預期聯準會升息到頂，下一步就是降息，助長風險偏好情緒，熱錢積極流向新興市場，但美國非農數據給了大家相反認知，市場轉趨觀望；接下來除了觀察鮑爾今晚談話，下週公布的通膨數據更為關鍵，「可能引起比較大市場波動」。

新台幣匯率主要看外資臉色，外匯交易員認為，局勢還不明朗情況下，外資操作偏向保守，新台幣這波升勢應已告一段落，轉為震盪整理，靜待後續關鍵數據出爐，為市場提供新的指引。（編輯：林淑媛）1120207

#新台幣
#聯準會
#匯率
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