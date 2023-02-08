台股開盤漲137.8點

首頁 / 證券台股開盤漲137.8點2023/2/8 09:04請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北8日電）台北股市今天開盤漲137.8點，加權股價指數為15538.71點，成交金額新台幣42.88億元。1120208#台北市聚焦新聞強震浩劫後面臨生存威脅 土耳其災民天寒地凍缺糧土耳其搜救團AKUT：感激台灣總是跟我們站在一起土耳其緊急救援大不易 台灣搜救隊花一整天入重災區吳德榮：強冷空氣14日南下 愈晚愈冷西半部8度歐盟首份外國操弄資訊報告：中俄聯手威脅大美擊落偵察氣球當天 中國拒絕兩國防長安全通話鮑爾：優於預期經濟數據可能促使聯準會持續升息早安世界》土耳其強震逾5000死 平靜200年斷層錯動毀6000棟建築強冷空氣13日南下 西半部15日低溫探9度土耳其強震毀民生醫療設施 世衛示警受災人口恐達2300萬強震至少5151人罹難 土耳其10省進入緊急狀態產官會商蛋價暫時凍漲 1週內開會確定中國偵察氣球入美領空 紐時：引發外界質疑習近平領導力北韓2022竊加密貨幣破紀錄 鎖定外國航太國防企業影片／土耳其記者連線遇強震 中斷直播扛小女孩逃難英勇救援土耳其地震房子倒一片專家揭原因 斷層平靜兩世紀累積巨大能量中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。