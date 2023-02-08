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台股開盤漲137.8點

2023/2/8 09:04
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（中央社台北8日電）台北股市今天開盤漲137.8點，加權股價指數為15538.71點，成交金額新台幣42.88億元。1120208

#台北市
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