2023東京國際禮品展 貿協助台廠搶750億美元商機

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（中央社記者曾智怡台北8日電）9月登場的「2023年東京國際禮品展」是亞洲最重要的禮品及生活用品展，經濟部貿易局委由外貿協會組團參展；貿協將設立台灣館，徵集台廠優質產品，搶攻逾750億美元禮贈品商機。

「2023年東京國際禮品展」定9月6至8日於日本東京有明國際展覽館 （TOKYO BIG SIGHT）舉行，當地零售通路商、百貨業者、禮品專賣店、批發商、進口商、電商和終端消費者等皆參與盛會，也會有其他亞洲國家買主前來觀展。

經濟部國際貿易局為協助台廠拓展商機，委由外貿協會組團參展，爭取海外訂單。

貿協今天透過新聞稿表示，為擴大參展效益，將持續在這屆展覽活動設立台灣館，徵集台灣廠商優質產品，包括生活雜貨、服裝飾品、化妝品、家庭用品、藝術品、電子產品、新奇設計品、嬰幼兒用品、玩具、寵物用品及包裝用品等消費產品。

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貿協指出，日本是經濟高度發達的國家，為全球第3大經濟體，也是全球第2大禮品消費市場，底蘊深厚的送禮文化及1.2億人口對禮贈品的高消費需求，衍生出龐大商機，年消費金額超過750億美元，吸引世界各地的禮品業者，紛紛前往開發日本市場。

近年台日關係緊密，日本自台灣進口比重大幅上升，貿協鼓勵國內業者踴躍參展，把握機會在日本及亞洲市場嶄露頭角，除能提升企業能見度，也能實際瞭解當地文化與市場趨勢；貿協參展團特別提供早鳥報名優惠至24日，外貿協會活動報名網站為：https://events.taiwantrade.com/page/EBS/TIGS2023。（編輯：郭無患）1120208