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聊天機器人掀熱潮 創意漲停衝925元創天價

2023/2/8 20:19
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（中央社記者張建中新竹8日電）聊天機器人ChatGPT全球掀起熱潮，相關人工智慧（AI）概念股成為市場資金追逐標的，IC設計服務廠創意股價今天強攻漲停925元，創新天價。

OpenAI打造的ChatGPT，推出短短2個月，1月平均每天約有1300萬獨立訪客使用，為去年12月的兩倍多，成為史上成長最快的消費者應用程式。

ChatGPT全球掀起熱潮，吸引Google有意跟進推出聊天機器人Bard，中國百度也將在3月推出類似ChatGPT的應用「文心一言」。

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創意、台積電及韓國記憶體廠SK海力士（Hynix）合作推出高頻寬記憶體HBM3方案，可應用於中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、人工智慧及網路領域，為市場視為AI概念股。

創意今天在市場買盤積極湧入下，股價強攻漲停925元，創下新天價，蓄勢挑戰1000元大關；另一檔IC設計服務廠世芯-KY，為相關高效能運算概念股，今天盤中股價一度突破1000元大關，最高觸抵1010元，終場漲幅收斂，以998元作收，上漲49元。（編輯：張良知）1120208

#ChatGPT
#台積電
#Google
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