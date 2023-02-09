台股開盤跌28.17點

首頁 / 證券台股開盤跌28.17點2023/2/9 09:04請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北9日電）台北股市今天開盤跌28.17點，加權股價指數為15590點，成交金額新台幣33.9億元。1120209#台北市聚焦新聞土敘強震增至逾2.4萬人喪生 87萬人急需糧食援助土耳其地震災區進入開挖階段 台灣搜救隊擬15日返台北市非法旅館數創新高 開罰金額年破2000萬元閻家驊涉賭 T1聯盟：不得再參與球隊職務或進入賽場陸委會指對岸政治操作 弔唁星雲法師未申請卻稱受阻賴清德下全黨動員令 南投立委補選當大選打南投立委補選藍打團體戰 動員執政縣市首長站台U18亞洲盃5人制棒球台灣奪冠 世界盃門票到手募集物資塞爆11日提前截止 土耳其駐台代表：感動得快哭了土耳其敘利亞強震逾2.3萬人亡 10天大男嬰受困近4天獲救曾仁和腰部不適經典賽訓練暫停 台灣隊先召回吳哲源6中國機構涉偵察氣球計畫 美列入出口黑名單一週大事／土敘強震逾2.3萬死、台灣室內口罩鬆綁曾聖光募款案遭質疑 台灣中心與曾家貼文說明海地社會如煉獄 聯合國高官籲國際部隊進駐大林蒲遷村說明會 陳其邁：居民高度共識將加速進行中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。