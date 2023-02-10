美股多收低 法人：台股觀望美國經濟數據

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（中央社記者吳家豪台北10日電）美國企業財報好壞參半，加上美債殖利率上升影響，美股主要指數9日多收低。法人指出，美國消費者物價指數（CPI）下週將公布，市場觀望氣氛趨濃。

美股道瓊工業指數9日下跌249.13點或0.73%，以33699.88點作收；標準普爾500指數下滑36.36點或0.88%，收4081.5點。

科技股那斯達克指數挫跌120.94點或1.02%，收11789.58點；費城半導體指數小漲4點或0.13%，收3059.62點。

台股9日開低，電子權值股漲多休息，生技類股出現獲利了結賣壓，加權指數在盤下震盪整理，終場下跌19.46點，收在15598.71點，加計盤後成交金額為新台幣2109.65億元。三大法人同步賣超，合計賣超19.03億元。

產業訊息方面，筆記型電腦產業需求低迷，加上適逢農曆春節假期，個人電腦（PC）品牌大廠華碩1月品牌營收約244億元，年減39%，為2020年5月以來低點。

筆電代工廠廣達1月合併營收900.7億元，月減15.3%，年減10.6%，為近8個月來首度失守千億元大關。仁寶1月合併營收627.23億元，月減13.5%，年減24.1%，寫下近9個月低點。

半導體封測大廠日月光投控去年稅後獲利620.9億元，年減3%，仍創歷史次高；每股盈餘14.53元。

法人表示，外資台指期籌碼偏多，但下週將公布美國1月消費者物價指數數據，市場觀望氣氛趨濃，近期台股可能持續震盪整理。（編輯：楊蘭軒）1120210