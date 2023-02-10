電子族群撐盤 台股盤中翻黑指數震盪

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（中央社記者吳家豪台北10日電）市場觀望氣氛趨濃，台股今天開小高後迅速翻黑，15600點關卡得而復失，指數在平盤下狹幅震盪，除電子與金融以外類股普遍走低，權值股台積電撐盤，資金聚焦納入MSCI成分股的軍工航太及食品類股。

至11時左右，台股加權指數來到15590.53點，下跌8.18點，跌幅0.05%，成交值新台幣1294.19億元；電子股漲0.02%，金融股漲0.18%。

晶圓代工廠台積電今天盤中最高至546元、漲幅約1.1%，為近期反彈高點；鴻海漲幅約1%，高點來到102元；大立光漲幅超過1%，最高來到2290元。

聊天機器人ChatGPT熱潮吸引資金追捧人工智慧（AI）概念股，但IC設計服務廠創意未納入MSCI台灣指數成分股，造成市場失望情緒，今天創意股價盤中低點至878元，跌幅超過4.5%；祥碩早盤跌幅超過3%。

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，台股在全球小型指數新增10檔個股，其中食品股八方雲集今天一度攻上漲停240元但未鎖住，盤中漲幅收斂至7%左右；森崴能源漲幅超過4%，視陽漲幅超過3%，M31開高走低跌逾4%。（編輯：潘羿菁）1120210