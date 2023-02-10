ChatGPT爆紅股票型ETF沾光 3檔報酬率破2成

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）ChatGPT在全球快速爆紅，相關類股、基金等表現也跟著水漲船高，目前台灣掛牌上市的股票型ETF中，共有11檔前10大持股持有微軟，推動其中3檔今年來報酬率超過2成。

法人表示，ChatGPT風靡全球，使開發商OpenAI受到鎂光燈關注。微軟作為OpenAI長期以來主要投資者，近期更乘勝追擊，宣布將旗下產品結合ChatGPT，挑戰Google的霸主地位。

統計目前台灣掛牌上市的股票型ETF中，共有11檔前10大持股持有微軟。其中，成分股網羅10檔科技巨頭的統一FANG+ETF（00757）微軟持股比例8.46%，在科技巨頭齊發力的帶動下，統一FANG+ETF今年來報酬率狂飆近3成，穩坐第一。

富邦元宇宙ETF（00903）微軟持股比例5.7%，今年來報酬率也有26.72%緊追在後，台新SG全球AI機器人精選ETF（00851）微軟持股比例4.97%，今年來報酬率21.05%排行第3名。

另外，包括大華銀元宇宙科技與服務ETF（00886）、永豐美國科技ETF（00886）、富邦NASDAQ-100（00662）、國泰全球品牌50 ETF今年來報酬率依序為17.32%、14.15%、11.87%、10.04%都在1成以上。

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統一投信表示，ChatGPT的爆紅推動AI進入普及化時代，也讓AI領域商機未來將呈現爆發式成長。根據AI調研機構Artificial Intelligence Market Forecast統計，去年全球AI市場規模達到3875億美元，2029年預估值達1兆3943億美元，複合成長率超過2成。ChatGPT掀起的的AI狂潮，也將加速科技巨頭在AI的布局及研發。

保德信指出，AI商機與投資已成為顯學，AIoT智慧聯網的應用更是逐漸融入每個人的日常生活，而AI背後重要執行關鍵，在於對雲端數據的管理與分析，反映出雲端產業之所以成為近年各大企業願意增加投資項目。綜合雲端產業的價值面與成長性，雲端服務相關產業目前仍具投資吸引力。（編輯：潘羿菁）1120210