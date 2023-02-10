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股匯齊跌 新台幣連7貶收30.136元

2023/2/10 18:29
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（中央社記者潘姿羽台北10日電）美國聯準會官員持續放鷹，市場風險偏好情緒降溫，台灣股匯市陷入整理，新台幣匯率連7貶，今天收盤收在30.136元，貶6.8分，續創近2週新低，台北及元太外匯市場總成交金額16.465億美元。

美國聯準會官員持續釋出鷹派訊號，重申繼續升息的立場，市場氛圍轉趨觀望，台灣股匯市今天同步走跌，台股受到市場追價激情降溫、非電金族群賣壓加重等因素影響，開高走低，終場指數下跌12.06點，收15586.65點。

外匯交易員表示，新台幣兌美元今天以30.10元開盤後，延續偏弱整理格局，午後美元買盤湧現，貶幅持續擴大，最低觸及30.147元，終場則以30.136元作收。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計重貶2.36角或0.78%，終止連5升；儘管金兔年開紅盤後，新台幣一度升勢凌厲、站上2字頭，本週已經回吐大半漲幅。

外匯交易員指出，聯準會官員持續釋放鷹派訊號，讓市場激情降溫，加上美元指數反彈，新台幣匯率應暫時回到整理格局，短線先關注美國即將公布的通膨數據，後續外資動向仍將是牽動新台幣走勢的關鍵力量。（編輯：趙蔚蘭）1120210

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