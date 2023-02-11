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美股那斯達克指數收黑 台股下週關注美國CPI數據

2023/2/11 14:36
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（中央社記者吳家豪台北11日電）美股10日互有漲跌，以科技股為主的那斯達克指數下跌71.46點。台股下週將有旺宏、新唐、華邦電等電子大廠舉辦法人說明會，市場也關注美國1月消費者物價指數（CPI）數據公布。

美股道瓊工業指數10日終場上漲169.39點，或0.50%，收在33869.27點；標準普爾500指數上漲8.96點，或0.22%，收在4090.46點；那斯達克指數下跌71.46點，或0.61%，收在11718.12點；費城半導體指數下跌48.473點，或1.58%，收在3011.151點。

記憶體廠旺宏將於14日舉行法人說明會，旺宏今年1月合併營收新台幣22.12億元，月減14.34%，年減40.51%，主要受到農曆春節期間工作天數減少、產業庫存調整影響。

微控制器（MCU）廠新唐將在17日舉辦法人說明會，釋出未來營運展望，外界關注市場需求疲弱，可能影響MCU價格。

利基型記憶體廠華邦電法人說明會也將在17日舉行，將公布去年下半年財報及營運概況。華邦電去年第4季啟動減產、加速去化庫存，對今年第1季傳統淡季看法保守，預期第2季市況可回到較健康水準。

國泰證期指出，台股10日早盤開高，但市場情緒轉趨觀望，投資人追價意願低，盤中加權指數拉回至盤下震盪整理，權王台積電上漲0.9%，其他類股漲多拉回，終場加權指數無力站回15600點整數關卡，收在15586.65點，下跌12.06點。

國泰證期分析，外資現貨賣超，但台指期多單加碼，整體仍偏中性看待，隨著14日將公布美國1月消費者物價指數數據，市場觀望氣氛續濃，台股加權指數可能持續高位盤整。（編輯：郭無患）1120211

#旺宏
#華邦電
#那斯達克
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