卓越1月營收雙減 持續擴大幼教與成人學習布局
2023/2/13 10:17
（中央社記者吳家豪台北13日電）教育集團卓越成功因農曆春節假期影響學員上課天數，今年1月合併營收約新台幣4865萬元，月減24.19%，年減2.68%，未來將持續擴大教育市場業務布局，向下延伸至幼兒教育領域，並開拓成人學習市場。
卓越表示，1月營收減少主要因為今年農曆春節假期較去年提早，影響學員開課認列收入，但集團仍持續擴大高中補教領域業務，並拓展旗下「陳立教育」國中、國小領域布局。
為擴大教育事業版圖，卓越採取三路並進策略，包括針對3到6歲學齡前幼兒領域，拓展與「Brain Max桌遊教具」學習系統的業務合作，增添銷售動能。
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其次，卓越今年1月已調整旗下高雄地區國中補教實體業者「易禾教育」合作營運模式，由教育諮詢服務收入轉為短期補習班業務，隨著集團整體教育資源整合，有助於帶動國中、高中領域業務成長。
此外，卓越也積極拓展成人職業教育領域，目前持有學米公司47.43%股權，透過「學米XUEMI」線上學習平台提供成人職涯發展服務，打造未來中長期營運成長引擎。（編輯：楊凱翔）1120213
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