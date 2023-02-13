電子拉回生技抗跌 台股盤中震盪整理

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（中央社記者賴言曦台北13日電）美國最新通膨數據將在14日公布，今天台股氣氛觀望，早盤一度挫逾百點，指數震盪整理。台積電等電子權值股熄火，生技類股則相對抗跌。截至10時45分，台股加權指數來到15495.4點，下跌91.25點，成交值新台幣964.53億元。

權值電子股台積電今天早盤小跌1元開出，盤中跌幅擴大，股價最低至538元，跌幅1%以上。聯發科表現同樣疲軟，盤中低點至726元，跌幅同樣超過1%。

表現相對抗跌的族群除生技醫療類股，還有觀光類股及資訊服務類族群。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股近期波段漲幅不小，國際市場也可觀察到獲利回吐賣壓走勢，加上本週美國即將公布1月消費者物價指數（CPI），市場屏息以待未來利率政策走向，觀望氣氛較重。

黃文清指出，除此之外，各企業1月營收表現相對疲弱，相關財報數據對台股也有一定程度影響，使指數站上萬五關卡後面臨較重賣壓，後續除了觀察通膨數據外，也要看企業及產業基本面狀況，預估短線指數將在年線附近震盪整理。（編輯：郭無患、楊凱翔）1120213