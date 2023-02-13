更多編輯台推薦新聞：
台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程
文化

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股7/300
首頁 / 證券

電子拉回生技抗跌 台股盤中震盪整理

2023/2/13 10:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北13日電）美國最新通膨數據將在14日公布，今天台股氣氛觀望，早盤一度挫逾百點，指數震盪整理。台積電等電子權值股熄火，生技類股則相對抗跌。截至10時45分，台股加權指數來到15495.4點，下跌91.25點，成交值新台幣964.53億元。

權值電子股台積電今天早盤小跌1元開出，盤中跌幅擴大，股價最低至538元，跌幅1%以上。聯發科表現同樣疲軟，盤中低點至726元，跌幅同樣超過1%。

表現相對抗跌的族群除生技醫療類股，還有觀光類股及資訊服務類族群。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股近期波段漲幅不小，國際市場也可觀察到獲利回吐賣壓走勢，加上本週美國即將公布1月消費者物價指數（CPI），市場屏息以待未來利率政策走向，觀望氣氛較重。

黃文清指出，除此之外，各企業1月營收表現相對疲弱，相關財報數據對台股也有一定程度影響，使指數站上萬五關卡後面臨較重賣壓，後續除了觀察通膨數據外，也要看企業及產業基本面狀況，預估短線指數將在年線附近震盪整理。（編輯：郭無患、楊凱翔）1120213

#黃文清
#台股
#台積電
黃文清
台股平盤下遊走 盤中拚守15600點美國拚軟著陸有利股市 法人：靜待Fed主席談話
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股早盤跌逾百點 跌破15500點