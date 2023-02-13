法人：被動元件標準品補貨帶動 現貨價估第2季回升

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）被動元件標準品庫存去化進展備受關注，本土投顧法人分析，標準品被動元件去化庫存已在去年第4季觸底，估今年第1季客戶開始補貨，中國標準品現貨價格將在第2季回升，國巨第2季標準品稼動率估上看至60%。

投顧法人日前報告調查中國積層陶瓷電容（MLCC）和晶片電阻市況分析，去年11月底開始現貨價格已經反彈約個位數百分點，主要是中國通路商的庫存水位，已從去年第3季的3個月至4個月，逐步降至2個月至3個月。

展望今年第1季被動元件營運，投顧法人指出，電子代工服務（EMS）和原廠委託設計製造（ODM）客戶開始針對MLCC和晶片電阻補貨，主要是庫存天數位於4週至6週的偏低水準，EMS和OEM客戶也預期第2季開始現貨價格將上揚。

投顧法人預期，中國標準品現貨價格將在今年第2季開始季增約低個位數至中個位數百分點。

觀察被動元件大廠國巨標準品庫存水位狀況，投顧法人指出，國巨標準品庫存天數已從去年第3平均約140天降至去年第4季平均約132天。

在產能利用率，國巨先前指出，去年第4季標準品產能利用率在45%至55%區間，投顧法人預估今年第1季國巨標準品稼動率可維持去年第4季水準，第2季可提升至50%至60%。

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美系外資法人先前報告也指出，MLCC產業正觸底回溫，主要是EMS和ODM廠商庫存水位，已回到2週至4週的正常水準，終端市場需求也開始恢復，直接客戶對訂單提前交貨的需求也開始回升。

國巨日前表示，供應鏈庫存及終端需求持續調整中，且中國COVID-19疫情、全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍高，審慎應對業績及營運展望。國巨包括車用、工控等利基型產品營收占比約75%，標準型產品占比約25%。（編輯：楊凱翔）1120213